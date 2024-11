Passeggiata tra immagini e suoni. È Double fantasy

Stasera alle 19, presso l’associazione culturale e scuola di musica Musijam, in viale Alfonso d’Este 13, si svolgerà il finissage della mostra dal titolo ’Double fantasy’, contenente le opere realizzate dagli artisti Emanuela Taglietti e Davide Spaolonzi. Le tele illustrano in modo significativo i due percorsi artistici diversi, ma con un messaggio simile: esprimere la propria sensibilità e comunicare liberandosi dalle forme convenzionali. L’astrazione di Davide incontra l’iperrealismo di Emanuela. Punto di incontro: la musica, tema trattato da entrambi gli artisti. La mostra si presenta come una passeggiata tra immagini, suoni e letture. Ambientazioni sonoro e didascalie hanno guidato gli spettatori, avvolti dalle emozioni che i diversi linguaggi artistici hanno saputo comunicare. Sia nell’allestimento che nella visita sono stati coinvolti docenti e allievi, oltre ai numerosi volontari. Lo scopo principale, per Musijam, è quello di creare un percorso di cittadinanza attiva.

