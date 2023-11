Passeggiate di luci e alberi: "Natale, eventi raddoppiati"

BONDENO

Si prepara il Natale. I tecnici sono al lavoro per collegare le luci che accenderanno le piazze "con novità – anticipa il sindaco Simone Saletti – che creeranno scenari completamente nuovi rispetto agli anni precedenti". Intanto, dal capoluogo alle frazioni, si allestiscono gli alberi che saranno accessi, contemporaneamente alla stessa ora, l’8 dicembre, in tutte le piazze. "Obiettivo rendere i bambini protagonisti delle iniziative – sottolinea il primo cittadino – seguendo le tradizioni che appartengono a questa terra e alla sua gente, creando occasioni di incontro capaci di unire le famiglie e di non far sentire solo nessuno". Il programma è in stampa. Arriverà nei luoghi pubblici mentre i social comunicheranno in tempo reale gli eventi. "Protagonista sarà tutto il territorio di Bondeno – sottolinea il sindaco - dal capoluogo alle frazioni, sia con un albero illuminato in ogni centro urbano sia con tanti eventi organizzati grazie alle tante associazioni e ai numerosi volontari". Poi una considerazione che anticipa il programma.

"In generale – dice - gli eventi sul territorio sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno". Una passeggiata di luci, colori, atmosfere: "In piazza Garibaldi – annuncia il sindaco - avremo le sfiziosità delle Associazioni, tanti eventi, un grande albero e soprattutto una nuova sorpresa luminosa che incanterà grandi e bambini". Mostre, concerti ed eventi: "Saranno coinvolti da appuntamenti tutti i contenitori culturali di Bondeno – spiega Saletti - oltre agli spazi di aggregazione frazionali e parrocchiali".

Intanto l’unico evento già svelato è l’inaugurazione del Ponte Rana di sabato 16 dicembre. Dopo due anni di lavori, l’inaugurazione del ponte che sarà intitolato al maestro di nuoto Armando Bononi, si inserisce negli eventi natalizi come il ‘regalo’ più atteso. Unisce infatti le ‘due Bondeno’ ovvero il centro storico con il Quartiere del Sole, cuore di quartieri residenziali ma anche delle scuole e della piscina. Non ci sarà invece la pista del ghiaccio che ormai manca da diversi anni.

Claudia Fortini