Passeggiate in sicurezza: "La sola arma è il cellulare"

Qualche torcia, occhi aperti ed ’armati’ solo di telefonino. Una decina di residenti di Aguscello ha dato vita, nei giorni scorsi, a quelle che possono essere definite le passeggiate della sicurezza. "Ci siamo dati appuntamento la sera – racconta Cora Talmelli, portavoce degli abitanti della frazione – e abbiamo fatto un giro per le strade, soprattutto quelle dove sono avvenuti i furti, nelle zone con meno illuminazione. Per il momento ci siamo fermati ma queste iniziative rappresentano una sorta di banco di prova per i controlli di vicinato". Controlli – una rete formata da residenti per far capire ai ladri che quella è una zona vigilata – che sono una delle richieste avanzate dai cittadini che, in calce ad una petizione, hanno firmato numerosi. Sono 250 i nomi che chiudono un testo con una serie di proposte e richieste. Tra queste, appunto, i controlli di vicinato, le telecamere, più luce in alcune zone. "La via che porta alla chiesa, solo per fare un esempio – precisa – è tutta al buio". Un banco di prova, anche per testare la rete dei telefonini. "Nel nostro gruppo WhatsApp dove ci lanciamo le segnalazioni – aggiunge con un pizzico di soddisfazione – siamo già 180 persone, un bel numero se si pensa che la frazione conta poco più di 500 abitanti". Ad unirli la preoccupazione per la situazione della sicurezza ed anche il desiderio di rilanciare la vita della comunità. "Le forze dell’ordine – sottolinea – stanno facendo numerosi controlli dopo i furti che si sono verificati in questa zona, anche in borghese. I furti sono accomunati dalla dinamica. Nemmeno 15 minuti, cassaforte squarciata e via con il bottino. Proprio come è successo a mia madre. Anche la prefettura segue la situazione, ci sono stati incontri".

Sul gruppo WhatsApp si rincorrono le segnalazioni. "C’è chi lancia l’allerta per un’auto sospetta, per situazioni non limpide. E’ anche un modo per sentirci più uniti", le sue parole. Domenica 17 marzo, sempre nelle sale della parrocchia, alle 10,30 quando la messa è finita, si troveranno ancora. "Vogliamo lanciare un’iniziativa particolare, una tavolata in piazza. Un pranzo o una cena, staremo a vedere. Magari la gente porterà la sedie e qualche piatto da casa, come si faceva una volta". Poi il discorso torna al nodo sicurezza. "Oggi – annuncia – è previsto uno scambio informale con la prefettura che abbiamo interpellato sul tema della banca dati, vogliamo avere chiarezza sul numero dei furti. E per avere consigli sulla possibilità di ingaggiare agenzie di sorveglianza privata sul nostro territorio". Da qualche tempo suonano ai campanelli, promesse di sicurezza sull’onda delle razzie.

Mario Bovenzi