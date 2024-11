Passerella di big nel fine settimana. Dà il via oggi il ministro Zangrillo. Seguono Salvini, Calenda e Conte

Un fine settimana politico. Erano quasi sbiaditi i ricordi delle passerelle dei ‘big’ (o presunti tali) della politica nazionale che hanno sfilato in città durante la campagna elettorale per amministrative ed Europee del giugno scorso. Ma ora, calendario alla mano, manca pochissimo per le Regionali. Arieccoci. Per dirla con Forattini, evidentemente. Partiamo in ordine cronologico. Nel primo pomeriggio di oggi, dalle 15, l’appuntamento è alla caffetteria Pivati (via Bologna, 174) con il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. All’iniziativa, organizzata da Forza Italia, oltre al ministro parteciperanno la coordinatrice regionale azzurra, Rosaria Tassinari, il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli e il responsabile regionale dei dipartimenti, Matteo Fornasini. Dall’altra parte della città, tre ore dopo – alle 18 – il Kafé Bacchelli accoglierà il vicepremier, nonché ministro dei Trasporti e segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini. Lo scopo dell’evento è quello di sostenere i quattro candidati del nostro collegio al Consiglio Regionale. Uno dei quali, peraltro, consigliere di minoranza uscente e ricandidato: Fabio Bergamini. Poi, sempre nel pomeriggio, ci spostiamo in un alveo che oscilla tra il politico e il culturale. Sarà infatti il parlamentare Luigi Marattin, attualmente nel gruppo misto e promotore dell’associazione ‘Orizzonti liberali’ ospite dell’iniziativa di Ferrara Cambia, a partire dalle 17.30 al Libraccio. L’occasione nasce per presentare il suo libro ‘La missione possibile. a costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore’. Inevitabile, però, qualche pennellata politica. Tra locale e nazionale. Non è finita. Domani, un’altra giornata di appuntamenti. Tra Copparo e Ferrara, si muoverà l’ex premier – attuale leader del Movimento 5 Stelle – Giuseppe Conte. Attorno alle 11, è in programma l’incontro con una delegazione di dipendenti dell’azienda Berco e della Regal Rexnord di Masi Torello, per approfondire insieme le problematiche che riguardano i lavoratori e discutere possibili interventi a sostegno della loro delicata situazione. Il tutto avverrà, simbolicamente, davanti allo stabilimento dell’impresa copparese. Poi, alle 12.30, Conte si sposterà in città, in Piazza Trento e Trieste, dove terrà un breve punto stampa insieme ai candidati pentastellati alle Regionali, (Yasmin Mhal, Giuseppe De Vittorio, Monica Caleffi e Gabriele Maldini). Da ultimo, sempre domani e al mattino (a partire dalle 10.30), il baricentro del dibattito si sposta al centro. Il protagonista, in piazza Guercino a Cento, sarà il leader nazionale di Azione, Carlo Calenda che sosterrà i candidati del collegio per la lista ‘I Riformisti’ guidata nel ferrarese da Alberto Bova che ha ufficializzato il suo impegno proprio qualche giorno fa. Accanto a lui sul palco, anche il senatore, Marco Lombardo e il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato. Poi oggi pomeriggio alle 16.45 al circolo Acli di Pontelagoscuro, ci sarà la presentazione del libro – dedicato a Enrico Berlinguer – di Massimo D’Alema. Ne parlerà con l’autore, l’ex sindaco Gaetano Sateriale.