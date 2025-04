Passi e voci di libertà, i luoghi della Resistenza per non dimenticare

Cento si prepara a festeggiare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Oltre alle celebrazioni ufficiali che si terranno a Cento e nelle frazioni nella mattinata di venerdì 25 aprile, nel pomeriggio dalle 15 l’archivio storico comunale proporrà alla cittadinanza un trekking urbano dal titolo ‘Passi e voci di libertà. Trekking urbano a Cento nei luoghi della Liberazione e non solo’. Un’iniziativa per vedere la nostra città attraverso una lente storica, scoprendo i luoghi che hanno avuto un ruolo significativo durante la guerra e nelle giornate precedenti e successive al 25 aprile 1945. Il percorso, con partenza dal Caffè Italia di corso Guercino 30, si snoderà tra abitazioni, monumenti e la piazza, grazie alle voci che racconteranno gli avvenimenti significativi di quei giorni. Il 25 aprile rappresenta una data importante nella storia d’Italia e nella storia locale: a Cento gli alleati entrarono in città il 23 aprile 1945. Il percorso così organizzato si propone di essere non solo un capitolo di storia scritto nei libri, ma anche un mosaico di esperienze umane, racconti e memorie che vivono attraverso le fonti orali, testimonianze dirette di chi ha vissuto quegli anni drammatici. Attraverso interviste, registrazioni e racconti informali, la cittadinanza potrà ascoltare le voci di coloro che erano presenti, donne, uomini e bambini che hanno vissuto direttamente quei momenti storici; voci che raccontano di coraggio, sacrificio e solidarietà, ma anche di dolore e perdita.

Le narrazioni personali offrono uno sguardo intimo e profondo su anni tragici, su ciò che significava combattere per la libertà, affrontare la paura o, semplicemente, sperare in un futuro migliore. Gli adulti di oggi sono la prima generazione che non ha vissuto il periodo della guerra e il momento della Liberazione, ma sono gli ultimi che possono o hanno potuto ascoltare le storie dei sopravvissuti. Ormai i protagonisti di quegli eventi, per ovvi motivi anagrafici, stanno quasi tutti scomparendo, e le loro storie rischiano di essere dimenticate. Raccogliere e documentare queste esperienze è essenziale per mantenere viva la memoria della Liberazione e per educare le future generazioni ai valori della libertà e della giustizia, preservando la memoria collettiva. La festa del 25 aprile sarà anticipata il 22 alle 20.30 da una conferenza a palazzo del Governatore dal titolo ‘Vent’anni di dittatura fascista nel Ferrarese: la battaglia per il ritorno alla libertà’