Passione per la cucina e solidarietà. Al Castello la gara delle sfogline

Una domenica di sfida a ‘colpi’ di mattarello a favore della solidarietà. Si tratta della quinta edizione della ‘gara di sfoglini e sfogline della solidarietà’, un evento gastronomico che si terrà domani al Castello Estense e che unisce passione per la cucina e impegno sociale. I partecipanti, veri e propri artisti della sfoglia, si sfideranno per creare le migliori sfoglie, raccogliendo fondi a sostegno della Fondazione ADO. Quest’anno, nella gara di beneficienza, ci sarà anche una rappresentativa della giunta del Comune di Ferrara, che al momento non sono stati resi noti. L’iniziativa benefica è stata presentata venerdì mattina nella residenza municipale alla presenza di Matteo Fornasini, assessore comunale al turismo, Sabina Mirabella, consigliere Fondazione Ado, Rina Poletti direttrice didattica e fondatrice Accademia della Sfoglia, Paola Lazzari, associazione Sfogline di Bologna e provincia, Verdiana Gordini presidente associazione culturale Mariette di Casa Artusi, Maurizio Passerini presidente centro La Scuola aps. La finalità dell’evento è quello di raccogliere fondi a sostegno delle attività assistenziali della Fondazione ADO. L’assessore Matteo Fornasini ha ringraziato gli organizzatori, aggiungendo come: "la capacità della manifestazione di saper coniugare l’aspetto ludico-competitivo con la valorizzazione della tradizioni e culture culinarie del nostro territorio con il nobile obiettivo di sostenere con la raccolta fondi il prezioso servizio di assistenza domicilare e residenziale oncologica garantita dalla Fondazione Ado che da anni svolge un fondamentale ruolo di sostegno e di cure palliative ai malati e loro famiglie". L’inizio della giornata di domenica 15 settembre sarà alle 10 con il laboratorio di sfoglia a cura dell’accademia della sfoglia, mentre dalle 16 l’inizio della competizione, ovvero, l’evento clou della manifestazione con una sfida all’ultima sfoglia, aperta a tutti e adatta a tutte le età.

Mario Tosatti