Pastasciutta antifascista a Copparo: al Parco Verde il 25 luglio

Anche a Copparo si rinnova il gesto simbolico con cui il padre dei sette fratelli Cervi volle celebrare la caduta del fascismo e che in tutta Italia ancora oggi si svolge nella stessa giornata. E anche a Copparo, martedì 25 luglio alle 20 al Parco Verde in via Garibaldi 104, avrà luogo l’iniziativa ‘Pastasciutta Antifascista’, organizzata da Anpi di Copparo e Cgil Spi di Copparo – Ro. Il costo è di 15 euro e i partecipanti potranno scegliere tra due menu: ‘Menu del partigiano’ con pasta al ragù e ‘Menu del brigante’ con pinzin accompagnati da salume. Un evento per dimenticare la storia e l’importanza della Resistenza per liberare l’Italia. È possibile prenotare ai seguenti numeri telefonici (anche tramite un messaggio WhatsApp): al 348-3712875, oppure scrivere allo 338-4904558.

v.f.