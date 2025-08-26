Pasticcio bollette Tari: "Un servizio scadente"

Ci sono problemi nell’invio delle bollette Tari (la tassa ambientale sul conferimento dei rifiuti) spedite da Sorit, l’azienda che si occupa per conto del Comune di Argenta della riscossione del tributo. A fornire le prime informazioni in merito è il primo cittadino. "A seguito di un errore informatico – spiega il sindaco Andrea Baldini – ad alcune utenze non è stata applicata correttamente la riduzione ‘Fuori area’ per chi abita lontano dal centro abitato, e per l’uso della compostiera per la produzione fai da te di fertilizzante da giardino con gli avanzi alimentari". In questo contesto "Sorit sta operando per individuare i contribuenti interessati per predisporre poi un nuovo invio con le decurtazioni spettanti e gli importi esatti". Per chi riscontri anomalie nei conteggi può mettersi in contatto con Sorit sulla mail argenta@sorit.it, oppure chiamando il numero di telefono 0532/330281. La questione ha sollevato non poche polemiche, anche a livello politico. Ad alzare la voce è Cinzia Gaiani di Fratelli d’Italia. Che punta l’indice non solo sulla questione della svista, o sbaglio che sia. Ma anche contro "l’aumento esorbitante della tariffa". Per la consigliera di Fd’I uno più uno fa due: "Sommiamo le due cose – spiega infatti Gaiani –. Il risultato non può che essere un disagio più che fondato per i cittadini, a giusta ragione non soddisfatti. Mentre l’apertura dello sportello Tari è in realtà l’ennesimo disservizio di una macchina comunale che si inceppa. E a farne le spese sono gli argentani".

In tema di aumenti infine chiama in causa "l’adeguamento all’inflazione e la qualità del servizio raccolta Che non eccelle, che non merita elogi – chiosa in chiusura del suo intervento Gaiani – non certo per colpa dei dipendenti. Ma per una politica che negli anni ha portato ad una gestione tutt’altro che puntuale". A conclusione quindi Gaiani tira le somme e ribadisce in estrema sintesi: "Aumenti importanti più un servizio non proprio meritevole di complimenti. Conclusione? Cittadini che possono dirsi tutt’altro che soddisfatti".

n. m.