Patent award, . Basell premia oltre 80 dipendenti: "La forza di innovare"

LyondellBasell, una delle principali aziende a livello mondiale nel settore della chimica e della plastica, ha celebrato il primo Patent award event europeo al centro ricerche Giulio Natta, segnando un’importante tappa nell’impegno dell’azienda verso l’innovazione e il riconoscimento del talento dei propri ricercatori. È la prima volta che un evento di questo tipo si tiene in Europa per l’azienda; un’occasione per celebrare i ricercatori Basell che hanno ottenuto brevetti negli ultimi anni, mettendo in luce la forza della collaborazione che alimenta il progresso tecnologico in azienda.

"Ogni brevetto nasce da un lavoro di squadra, da idee condivise e da una visione comune. Questo evento celebra non solo le invenzioni, ma soprattutto le persone che le rendono possibili e la cultura inclusiva che alimenta la nostra capacità di innovare" ha dichiarato Gabriele Mei, vicepresidente Catalizzato e processo di LyondellBasell.

Oltre 80 dipendenti sono stati premiati durante la celebrazione, un evento che ha messo in luce il contributo di un totale di 124 inventori che hanno avuto un ruolo nel percorso di innovazione dell’azienda nel corso degli anni. Il sito di Ferrara si conferma un punto di riferimento strategico per l’innovazione globale di Lyb, contribuendo a circa il 35% dei più di cinquemila brevetti registrati dal gruppo a livello mondiale e confermandosi come uno dei centri tecnologici più prolifici dell’azienda.