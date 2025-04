Patente falsificata e lavoratore in nero. Raffica di denunce

Un venerdì di controlli tra Comacchio e Codigoro a opera dei carabinieri della compagnia lagunare supportati dal Nucleo ispettorato del lavoro. L’attività ha portato alla denuncia di sei persone per violazioni delle normative in materia di sicurezza stradale, soggiorno illegale sul territorio nazionale e normativa sul lavoro.

Entrando nel dettaglio, una 55enne, residente in Friuli, è stata fermata lungo la Romea in evidente stato di ebbrezza e ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test, incorrendo nella sanzione più grave prevista dal codice della strada. La patente le è stata infatti ritirata e la macchina affidato a una persona idonea alla guida.

Poco dopo, un 47enne residente nel parmense è stato controllato a piedi a Lido di Volano ed è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno. Per lui è scattata la denuncia per la violazione della normativa in materia di obblighi per il soggiorno sul territorio nazionale in quanto non portava con sé il documento.

Un 36enne della zona, fermato a piedi a San Giuseppe, è stato invece trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è stata posta sotto sequestro.

Nell’ambito dei controlli, un camionista straniero, fermato a Porto Garibaldi, lungo la Romea mentre guidava il proprio veicolo, ha esibito una patente internazionale risultata falsificata in alcuni dati. Il documento è stato quindi sequestrato per gli ulteriori accertamenti.

Inoltre, durante un controllo insieme ai carabinieri del Nil, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero in un autolavaggio della zona. L’attività è stata sospesa e al titolare è stata elevata una sanzione di quasi cinquemila euro. Inoltre il lavoratore irregolare, in quanto privo di permesso di soggiorno, è stato denunciato.