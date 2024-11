Patiarca: "Il doppiaggio è imprescindibile"

Musica e cinema si incontrano in occasione dell’ottava edizione del Musicfilm festival di Ferrara, evento nato nel 2016, dedicato al doppiaggio e al cinema e che vede la direzione artistica di Edoardo Boselli. A concludere questa settimana di incontri e laboratori, due interessanti appuntamenti.

Il primo, domani alle 21, presso il cinema Apollo, tratterà il tema del doppiaggio e svelerà i segreti che si celano dietro all’uso della voce nel cinema. Il secondo, lo show finale di sabato 30 alle 21, presso il Teatro Comunale, che vede la partecipazione dell’attrice Claudia Gerini in veste di special guest, e l’esibizione dal vivo della Ferrara film Orchestra, diretta da Dino Scuderi. A guidare il talk “Siamo tutti doppiattori“, del 29, Alex Polidori - voce italiana di Tom Holland e Timothée Chalamet -, Rossa Caputo e Riccardo Suarez - Charlie Stella del Mattino e Angel Dust della serie “Hazbin Hotel“ - e Gabriele Patriarca - voce di Neville Paciock nella saga Harry Potter. "Il festival è qualcosa di unico - spiega Patriarca -. La cosa che apprezzo maggiormente è la possibilità di permettere a quattro giovani emergenti di vivere l’atmosfera del mestiere, portandoli dietro le quinte di questo artigianato". Il doppiaggio, infatti, è un’arte e, come tale, va coltivata e curata nei minimi dettagli. E Patriarca lo sa bene. Doppiatore professionista, cantante e direttore del doppiaggio, dopo essere stato la voce principale della canzone “Il coccodrillo come fa“ dello Zecchino d’Oro, già in giovanissima età, ha intrapreso una florida carriera nel mondo delle fiction e del cinema. "La sfida più grande, personalmente, è quella di provare a uscire sempre dalla zona comfort. L’animazione, più del live action, dà maggior libertà e colore e permette di osare di più". Così la voce di Wybie - l’amico timido di Coraline - spiega: "Rispetto alla recitazione, il doppiaggio è più immediato. Non c’è tempo per immedesimarsi nei personaggi e la vera bravura consta nel cercare di trasmettere la stessa emozione dell’originale".

Ma il parlato non è l’unico modo di usare la propria voce: "Ci sono pochi doppiatori in Italia che sanno veramente fare un doppiaggio cantanto. Non è affatto semplice, perchè bisogna coordinare canto, dizione ed interpretazione". Uno dei tanti aspetti, quello del doppiaggio cantato, che sarà oggetto di approfondimento durante il talk di venerdì 29. Per accedere all’evento è necessario acquistare il biglietto per lo spettacolo del 30 sul sito www.vivaticket.it

Andriy Sberlati