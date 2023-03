Patologie e problemi uditivi In campo l’azienda ospedaliera

Domani ricorre la Giornata mondiale dell’udito, istituita dall’Oms per sottolineare l’importanza e le possibili conseguenze dei problemi uditivi, soprattutto se non riconosciuti, diagnosticati e, quindi, adeguatamente trattati. L’azienda ospedaliero-universitaria si schiera in prima linea per tutti i pazienti affetti da queste patologie attraverso il lavoro dei professionisti che operano nell’unità operativa di Otorinolaringoiatria e Audiologia, guidata da Stefano Pelucchi. In particolare l’attività del servizio di audiologia è rivolta alla diagnostica e alla terapia delle patologie dell’orecchio esterno, medio e interno, ai disturbi dell’udito nell’infanzia e nell’adulto e ai disturbi di linguaggio correlati a deficit sensoriale uditivo.