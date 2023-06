Patria, Costituzione e solidarietà "Con il cuore rivolto agli alluvionati"

di Federico Di Bisceglie

Il momento più suggestivo è sempre l’imbandieramento della torre di palazzo municipale. Quando due ambasciatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco spiegano il tricolore. Dall’apice dei merletti fino a coprire il famedio dei Caduti. Il 2 giugno ferrarese, la festa della Repubblica, consegna una piazza consapevole e irrobustita nei valori della Costituzione. Grazie anche allo sforzo dei ragazzi delle scuole superiori che, attraverso i loro elaborati si sono aggiudicati i premi del concorso banditi nell’ambito del concorso ‘Le madri costituenti’ promosso dall’associazione mutilati e invalidi di guerra e da Isco (il liceo Carducci ha primeggiato, seguito dal Vergani e dall’Ariosto). Il momento solenne, dopo l’alzabandiera, si apre con i discorsi dei rappresentati istituzionali. Quest’anno, però, oltre a rimarcare l’importanza dei valori sui quali si fonda la nostra Repubblica e che sono alla base della Carta Costituzionale, il filo conduttore è l’alluvione. Il primo pensiero è alla Romagna. Proprio il prefetto, Rinaldo Argentieri, parla di "operosa solidarietà verso gli sfollati di Conselice, ospitati nelle palestre di Argenta. La comunità argentana ha risposto immediatamente all’appello di solidarietà. E’ questa l’Italia che amiamo, che si rispecchia e che interpreta i valori contenuti nella nostra Costituzione". Il Paese, insomma, della "coesione sociale".

Il rappresentante del governo richiama a più riprese la necessità di mantenere il Paese unito sul versante dei principi. Il lavoro fatto per la stesura della Costituzione, ricorda Argentieri, "fu straordinario". Per una serie di motivi, ma soprattutto perché seppe coniugare e fare sintesi delle sensibilità di "repubblicani e monarchici, comunisti e liberali, cattolici e laici". Dalla Costituente, uscì la nostra linea di orizzonte. Ora come allora. Nel suo discorso (pronunciato dall’assessore Matteo Fornasini), il sindaco Alan Fabbri omaggia il docente Unife, Paolo Zamboni. "La festa della Repubblica – così il sindaco - deve essere festa di un Paese solidale, che guarda ai territori, soprattutto in momenti di particolare bisogno e necessità, come quelli attuali. Si era parlato, l’anno scorso, di festa di rinascita. È questa l’occasione per ricordarci che non potrà esserci rinascita fino a che non si uscirà dai meccanismi dell’emergenza continua. È questa anche l’occasione per ribadire con forza il nostro grazie a chi opera nell’emergenza, a chi opera per la pace, a chi è presente in teatri di crisi per sostenere le popolazioni in pericolo". Anche dalle parole del primo cittadino emerge chiaramente che il primo pensiero è rivolto alle popolazioni alluvionate. "Poiché, come dice la Costituzione – ricorda Fabbri - l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, nella festa della Repubblica il riferimento al valore del lavoro è doveroso e fondamentale. Per questo oggi si consegnano i riconoscimenti a chi ha fatto della propria professione, e che ha testimoniato con la propria vita, il valore dell’impegno, la volontà di costruire un futuro migliore. Un omaggio particolare sarà assegnato a Paolo Zamboni, che voglio ricordare per i suoi studi, le sue ricerche, per la speranza che ha portato nell’affrontare patologie gravi".

Dello stesso tenore anche l’intervento del presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani. "Il 2 e il 3 giugno 1946 – scandisce Padovani - il popolo italiano decise che l’Italia doveva essere una Repubblica e votò per eleggere l’assemblea costituente incaricata di scrivere la Costituzione. Fu la prima volta che gli italiani furono chiamati a esprimersi dopo oltre vent’anni, durante i quali un regime aveva preteso di governare senza quel consenso. E fu la prima volta del voto a suffragio universale". Il 2 e 3 giugno, quindi "gli italiani dissero che nel loro Paese volevano essere cittadini liberi e non sudditi. Questo è anche il significato fondamentale di avere scelto liberamente la forma di Stato". Una forma di stato che trova la sua sintesi nella bandiera tricolore. Che, si sa, è sempre la più bella.