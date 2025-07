Patrimonio, bilancio e progetti per il 2025

Tante opere in corso e importanti progetti finanziati. Non è mancato un cenno agli obiettivi presenti e futuri nella relazione di Dario Bigoni (nella foto), riconfermato amministratore unico di Patrimonio Copparo, che nella seduta del Consiglio comunale del 25 giugno scorso ha illustrato il Bilancio d’esercizio 2024 - poi approvato - della società completamente partecipata dal Comune.

Il bilancio 2024 si è chiuso positivamente, facendo registrare un utile sui 100mila euro. Tra gli aspetti evidenziati, la riduzione dei costi legati all’energia, imputabili anche alla oculata gestione dei consumi e agli investimenti compiuti sulla riqualificazione della pubblica illuminazione e alle opere di efficientamento degli impianti sugli edifici comunali. Lungo l’elenco di opere portare a termine nel corso della scorsa annualità, dall’ampliamento della camera mortuaria, agli interventi di manutenzione che hanno interessato i cimiteri del territorio comunale, gli istituti scolastici e altri immobili di proprietà comunale, la messa in sicurezza del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore, e diverse altre. A questo si affiancano interventi di carattere progettuale relativi alla manutenzione straordinaria di un tratto di via dello Sport recentemente completati, al quarto e quinto step di asfaltature di strade per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro, la messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in via Bottoni e di un tratto di via Idris Ricci.