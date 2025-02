Patrimonio da riscoprire. La limonaia apre le porte: "Ospiterà gli eventi culturali"

È passato un po’ in sordina. In realtà, il protocollo d’intesa recentemente approvato dalla Giunta tra Comune e Prefettura, potrà rivelarsi molto efficace in termini di attrattività per eventi culturali, momenti di aggregazione e svago. Sicuramente darà alla città uno spazio in più, molto suggestivo. Stiamo parlando del giardino e della limonaia all’interno di palazzo Giulio d’Este, la prestigiosa sede della prefettura in corso Ercole I d’Este.

Particolarmente soddisfatto del protocollo d’intesa, l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli. "Celebriamo un importante passo verso la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale – scandisce l’amministratore – . La stipula del protocollo d’intesa tra il Comune di Ferrara e la Prefettura segna l’inizio di una nuova significativa collaborazione tra le istituzioni, con l’obiettivo di rendere gli spazi della splendida sede della Prefettura in Palazzo Giulio d’Este, il cui restauro ha restituito continuità e coerenza agli spazi, in particolare quelli del cortile interno e del giardino in cui venne eretta la "limonaia"; un luogo magico contraddistinto da sei colonne dai capitelli gotici di sapore neo estense. Un luogo naturale di rara bellezza che è già di per sé luogo di cultura e quindi di condivisione per tutta la cittadinanza e che vedrà incentivare eventi e spettacoli (teatro, danza, musica, cinema e letteratura)". Questo accordo "non solo permette di aprire un edificio di grande pregio artistico e storico a eventi culturali – riprende Gulinelli – ma rappresenta anche un esempio virtuoso di sinergia tra le istituzioni, nell’ottica di rendere il patrimonio pubblico sempre più accessibile e fruibile. Attraverso questa iniziativa, vogliamo promuovere la cultura come strumento di crescita collettiva, creando occasioni di incontro e arricchimento per la nostra comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, in primis il prefetto Massimo Marchesiello e tutti gli uffici del Comune e della Prefettura, certi che sarà l’inizio di un percorso proficuo e duraturo". Anche Marchesiello, contattato dal Carlino, esprime la sua soddisfazione per l’avvenuta stipula dell’accordo. "Al di là di qualche occasione sporadica, legata a eventi specifici – spiega il rappresentante del governo sul territorio – giardino e limonaia di palazzo Giulio d’Este restavano sostanzialmente a disposizione solo di coloro che hanno accesso alla prefettura. In questo modo, abbiamo voluto estendere la possibilità a tutti coloro che siano interessati a usufruire di uno spazio bellissimo e prestigioso di questo palazzo, che verrà dedicato – grazie all’accordo con il Comune – a eventi culturali di livello". Un’esperienza, quella di mettere a disposizione gli spazi, che Marchesiello ha mutuato da altre località in cui ha svolto il suo incarico. Fra l’altro, come specificato in delibera, questo accordo si inserisce perfettamente nel solco delle linee di mandato dal sindaco Alan Fabbri recentemente approvate dal Consiglio Comunale.

Federico di Bisceglie