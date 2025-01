Patrimonio e tutele: "Porterò a Roma l’idea Valle Campo"

L’onorevole Mauro Malaguti, componente della Commissione Agricoltura della Camera, trova molto interessante il progetto "Anguilla in Valle Campo". E ha già preso contatti con il coordinatore Giovanni Gelli per avere maggiori dettagli. La proposta lanciata dalle associazioni di promozione sociale di Comacchio-Ferrara Avanguardiacafè, CittadinanzAttiva e Consulta Popolare S. Camillo mira alla valorizzazione e alla gestione sostenibile di Valle Campo, un ambiente vallivo di grande rilevanza naturalistica. Tra le azioni figurano il rilancio dello stock di anguilla europea attraverso l’acquisto e lo svezzamento delle cieche (i piccoli di anguilla, ndr), la gestione idraulica sostenibile per preservare l’ecosistema vallivo, e lo studio e gestione del granchio blu, specie invasiva ma con potenziale economico, e dell’acciuga.

"Confrontandomi con Giovanni Gelli – spiega Malaguti –, mi è stato riferito che in Valle Campo è presente un’area del Ministero dell’Agricoltura, afferenti all’ex impianto pilota per l’allevamento intensivo delle anguille oggi dismesso. Mi sono reso disponibile a seguire gli sviluppi di una proposta progettuale che trovo interessante". Per l’esponente di Fratelli d’Italia, dunque, i progetti sono condivisibili, "e sono pronto a mettermi a disposizione, cercando di fare la mia parte in ambito ministeriale, una volta che giungeranno gli esiti degli incontri che le associazioni promotrici prevedono con l’amministrazione comunale di Comacchio, l’Ente Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, la Regione, l’Università di Ferrara. Determinante sarà il contributo da parte della ricerca e dell’Università in ogni azione, considerando la delicatezza dei nostri ecosistemi, alle prese con i cambiamenti climatici e l’arrivo di specie alloctone come il granchio blu". Se il progetto troverà riscontri positivi da parte degli enti che verranno interessati e una concreta volontà di darvi seguito, Malaguti non esclude la possibilità di invitare il coordinatore Giovanni Gelli e le associazioni promotrici alla Camera dei Deputati per una conferenza stampa di illustrazione. "Coinvolgeremo Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, e il ministro Francesco Lollobrigida".

Valerio Franzoni