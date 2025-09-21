Patrimonio raccontato. Gli alberi, vecchi amici: "La natura tra gli scatti"

Vecchi amici, grandi alberi a Ferrara. Le fotografie di Dario Berveglieri in mostra nel giardino di Casa Ariosto. Nell’intima cornice del giardino di Casa Ariosto si potrà visitare la mostra Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara, organizzata dal Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte nell’ambito delle celebrazioni dei trent’anni dall’inserimento di ’Ferrara, città del Rinascimento’ nella lista del patrimonio mondiale Unesco.

La mostra presenta il lavoro del fotografo ferrarese Dario Berveglieri, illustrato nell’omonimo volume curato da Marco Lorenzetti e pubblicato da Corbo Editore nel 1996. Realizzate in quello stesso anno, le fotografie raccontano gli alberi del territorio come “compagni verdi”, intrecciati alla quotidianità dei luoghi e delle persone che li abitano. Foglie, radici, tronchi e profili delle piante sono esplorati con lo stupore e la curiosità di chi si trova al cospetto di un mondo complesso e meraviglioso. In queste opere traspare il percorso formativo e professionale di Berveglieri, che ha toccato vari ambiti: dal reportage giornalistico alla fotografia pubblicitaria, dalla digitalizzazione di antichi documenti alla creazione di materiali visivi per il teatro e le letture sceniche.

Il linguaggio fotografico di Vecchi amici è multiforme: s’incontrano infatti “ritratti ambientati con l’albero”, come in un reportage sociologico; fotografie architettoniche in cui le piante dominano gli spazi che le accolgono; composizioni quasi astratte di chiome, cieli e palazzi. La mostra offre inoltre un percorso tra immagine e letteratura, come dimostrano i testi a margine di alcune fotografie e gli interventi di Stefano Tassinari e Wu Ming, che testimoniano la loro collaborazione creativa e professionale con Berveglieri. Come nota l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli: "Dario Berveglieri è stato un fotografo di straordinaria sensibilità, che ha saputo raccontare con lo sguardo e con l’obiettivo la bellezza autentica della natura, e in particolare degli alberi del nostro territorio, che tanto amava. La sua scomparsa, avvenuta troppo presto, lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità preziosa: le sue opere, capaci di trasmettere emozione, rispetto e meraviglia per ciò che ci circonda".

