Patrizia Lucchini con ’India: alla scoperta di aspetti nascosti’

Oggi alle 17.30 alla biblioteca di via Terranuova 12 b, a Ferrara incontro in presenza e on line con Patrizia Lucchini che parlerà di ’India: alla scoperta di aspetti nascosti e poco noti di un grande paese’. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Touring Club Italiano sezione di Ferrara per il ciclo ’Donne in Movimento, le diverse tracce dell’andare’. Due esperienze di volontariato che hanno permesso di conoscere una parte dell’India lontana e poco visibile ai turisti, che spesso approcciano questo immenso Paese seguendo rotte affascinanti, ma forse eccessivamente segnate dal turismo di massa. Un’India forse minore, ma che offre uno spaccato di cultura e società. Patrizia Lucchini da alcuni anni si è proposta di affrontare viaggi in Paesi lontani, perseguendo l’obiettivo di conoscerne aspetti poco noti.