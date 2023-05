Patrono, giovedì farmacia chiusa

In occasione della festa del patrono di Lagosanto, San Venanzio, che ricorre il 18 maggio, nella giornata di giovedì il servizio di farmacia dell’ospedale del Delta di Lagosanto sarà chiuso al pubblico. L’azienda Usl di Ferrara informa gli utenti interessati che saranno aperti al pubblico altri punti farmacia. Ecco l’elenco: punto erogazione diretta alla Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’; punto erogazione diretta farmaci all’ospedale ‘Mazzolani – Vandini’ di Argenta in via Nazionale 7; punto erogazione diretta farmaci dell’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, e punto di erogazione diretta farmaci presso la Casa della Salute – Cittadella San Rocco.