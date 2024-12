Pattinaggio su ghiaccio, oggi apre la pista. E’ il clou del cartellone

Natale in pista: anche quest’anno ad Argenta un ricco programma di eventi e la bellissima pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Garibaldi accompagneranno il periodo festivo di grandi e piccini. Per la gioia dei bambini, aprirà al pubblico oggi e resterà aperta fino al 6 gennaio 2025 a cura di Soelia spa. E’ l’appuntamento clou del cartellone natalizio, che è ricco e variegato. "Anche quest’anno Argenta si prepara a vivere le festività con un programma ricco di eventi pensati per tutte le età. L’obiettivo – afferma l’assessore alla Cultura, Monica Malagolini – è rafforzare il senso di comunità e permettere a residenti e visitatori di vivere la magia di questo periodo speciale. Tra gli eventi più attesi quelli legati alla tradizione locale, come i festeggiamenti per San Nicola patrono di Argenta, che rappresentano un momento di grande suggestione e gioia per i bambini e non solo". Venerdì, oltre all’apertura della pista sul ghiaccio, si terrà l’ormai tradizionale fiaccolata di San Nicola e del vischio, promossa dall’Associazione culturale celtica Trigallia e da Soelia; una sfilata nel centro cittadino che si concluderà sulla pista di pattinaggio. Ritrovo e partenza da via Trieste, sotto i portici a partire dalle 16.30. Confermata la Casetta di Babbo Natale: il 14 dicembre i folletti di Babbo Natale aspettano tutti i bimbi nella casetta con i pandorini Leo e il Miele del Casetto. Il 22 dicembre dalle 10 alle 18 nella casetta ci sarà il caldo vin brulè preparato dai folletti e i deliziosi sabadoni della nonna. Non mancherà la trentunesima edizione del Babbo Natale in famiglia: il 24 dicembre: Babbo Natale consegnerà i regali a tutte le bambine e i bambini In collaborazione con il Lions Club Argenta Terre del Primaro. Torna il Mercatino del riuso (15 dicembre) a cura di Associazione Herbie, in programma il 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre.