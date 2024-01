Patto Comune e Lions per combattere ’l’occhio pigro’ nei bimbi

Una campagna di prevenzione dell’Ambliopia (conosciuta anche come ’occhio pigro’) che si amplia a tutte le scuole dell’infanzia. Il Lions Club Ferrara Ducale e il Lions Club Santa Maria Maddalena collaborano con il Comune per la prevenzione nei bambini dai 3 ai 6 anni nell’iniziativa ‘Sight for Kids’. "La salute visiva – ha spiegato l’assessore Dorata Kusiak – costituisce un aspetto fondamentale dello sviluppo infantile, e la diagnosi precoce di eventuali patologie e disturbi emerge come chiave imprescindibile per garantire un futuro visivamente sano ai bambini. L’iniziativa si configura come un pilastro essenziale in questa missione, fornendo un’opportunità diagnostica giocosa e non invasiva. L’estensione della campagna di prevenzione alle scuole dell’infanzia private della città evidenzia l’impegno costante nell’obiettivo di raggiungere il massimo numero possibile di bambini in età ideale per la diagnosi". Iniziato due anni fa con la firma di un protocollo d’intesa tra Comune e Lions, in questo anno scolastico 2023/24, sono stati infatti 610 i bambini coinvolti nello screening dell’ambliopia che da settembre a dicembre è stato condotto nelle dieci scuole d’infanzia del Comune di Ferrara. Il progetto di screening si allargherà alle scuole dell’infanzia private della città, con una campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, per mettere a disposizione di bambini e famiglie un servizio di prevenzione realizzato con test non invasivi.

Mario Tosatti