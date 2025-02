Patto di ferro con i pazienti: "Alt consumismo sanitario. I Cau stanno funzionando"

Da Cona al Mazzolani Vandini di Argenta, dall’ospedale del Delta a quello di Cento. Sono oltre mille i posti letto nelle nostre strutture pubbliche, a questi vanno ad aggiungersi i 181 delle strutture private convenzionate, le case di cura Quisisana e Salus. Un numero che in certi momenti non riesce a rispondere alle richieste della popolazione, le code al Pronto soccorso. Come quelle che si sono verificate alcuni mesi fa sotto il peso del ritorno dalle ferie e dell’influenza. Temi nell’agenda di Natalini, che l’altro giorno ha incontrato i sindacati dei medici.

Liste d’attesa. "A volte rappresentano più un problema mediatico che legato alla salute. Riguardano tutta la sanità italiana. Quando si tratta di un aspetto reale della salute il paziente viene preso in carico dalle strutture, seguito. Il focus delle liste d’attesa è comunque ben presente nel nuovo piano, in campo ci sono consistenti risorse". Poi una sottolineatura, un invito. "Ad evitare il consumismo sanitario, fenomeno che non va confuso con la prevenzione. Dobbiamo lavorare sull’appropiatezza della richiesta. Dobbiamo fare un patto di ferro con i cittadini. Va attuata una graduazione dei bisogni. Ricette miracolose non ne abbiamo".

Centri di assistenza urgenza (Cau). Sono cinque. A Ferrara (dal 26/09/2022); Comacchio (dal 05/03/2023); Copparo (dal 01/07/2023); Portomaggiore (dal 13/11/2023) e Bondeno (dal 01/04/2024). "I centri stanno dando un’importante risposta ai bisogni della popolazione, i numeri lo dimostrano. Si tratta di un’esperienza che viene portata avanti a livello regionale che, ripeto, sta funzionando. Anche se non c’è stata una grossa diminuzione degli accessi al Pronto soccorso".

Pronto soccorso. Le strutture dedicate all’emergenza si trovano nell’Arcispedale Sant’Anna’ nell’ospedale del Delta, nel nosocomio Mazzolani-Vandini di Argenta, nell’ospedale SS. Annunziata di Cento. "Stiamo mettendo in campo una serie di azioni per una gestione efficiente del Pronto soccorso. Da una parte c’è l’attesa per le visite, i controlli e l’eventuale dimissione. Dall’altra l’attesa per avere invece un posto letto".

Si chiama boarding, un paziente preso in carico al triage, viene visitato e viene disposto il ricovero. Una cinghia che a volte rischia di incepparsi. "Una cinghia sulla quale si deve lavorare".

Centro San Giorgio. "Il centro è stato chiuso perché i costi del servizio di riabilitazione erano troppo elevati, useremo i finanziamenti per rispondere alle esigenze dei pazienti. Ho trovato un’azienda con cambiamenti positivi. Come ad esempio la realizzazione del Pronto Soccorso del Delta, di cui avevo curato la progettazione".

La ricerca. "E’ fondamentale. Mi piacerebbe puntare anche sulla ricerca di nuovi modelli organizzativi. Obiettivo, dare maggiori risposte".

m. b.