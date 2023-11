Patto per la sicurezza. Stop alla violenza, istituzioni in campo: "Impegni intensificati"

Cresce il numero delle realtà (istituzionali, professionali, economiche e associative) aderenti al Protocollo di intesa volto a contrastare la violenza verso le donne e i minori, tema quanto mai grave e di costante attualità. L’iniziativa è promossa e coordinata dalla Prefettura il cui nuovo responsabile, Massimo Marchesiello, ha "ereditato" il protocollo (firmato la prima volta nel 2016) e l’ha fortemente rilanciato. Ieri la nuova ’sigla’ (il protocollo ha durata triennale) con i rappresentanti di una trentina di entità locali con gli stessi obiettivi. Fra questi figurano il consolidamento della rete territoriale per la prevenzione e il contrasto dei reati di violenza e maltrattamento contro donne e minori; la promozione della conoscenza dei servizi già esistenti per garantire azioni di tutela tempestive ed efficaci; il rafforzamento dei percorsi di tutela delle donne vittime di violenza. Ogni realtà sul campo, secondo la propria competenza, è a disposizione di chi ha un problema di questo genere. Tante le riflessioni sul tema, quanto mai complesso e tale da richiedere il coinvolgimento di molti e differenti settori della società istituzionale e civile. La questione culturale si sta intanto rivelando sempre più decisiva: va cambiata una mentalità, fatta di "possesso", di non rispetto della dignità della persona, addirittura di disprezzo per l’altro. Assolutamente fondamentale, quindi, è il ruolo delle agenzie educative per le quali, va detto, occorre tempo; ma bisogna pure intensificare l’impegno, anche perché – si legge nel documento – "il fenomeno delle violenze, fisiche e psicologiche, intrafamiliari ed extrafamiliari in danno di donne e minori, da tempo rappresenta un’emergenza di particolare delicatezza e gravità che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione e tutte le fasce di età e non sembra destinato ad esaurirsi".

Non solo: "La violenza basata sul genere, inclusa la violenza domestica, è una violazione dei diritti umani e delle libertà". Il protocollo, in definitiva, attraverso la rete istituzionale costituita, ha promosso e condiviso procedure integrate, diffuse su tutto il territorio provinciale, per offrire interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti di donne, con o senza figli minori. I firmatari: Prefettura, i Comuni di Ferrara, Cento, Codigoro e Copparo, Tribunale, Procura, Tribunale e Procura per i minorenni, Questura, Comando provinciale carabinieri e finanza, Unife, Ufficio scolastico, Asl e Azienda ospedaliera, Ordini degli avvocati, dei medici, dei farmacisti, dei giornalisti, Federfarma, Farmacie comunali, Centro donna giustizia", Centro per uomini maltrattanti, Unione donne in Italia, Rotary club Ferrara, Ascom.

a.l.