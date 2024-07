Patto per lo sviluppo. Lavoro e imprese, l’assessore Fornasini in Camera di commercio

Riconfermare l’alleanza tra Comune e Camera di Commercio per lo sviluppo del territorio ferrarese. Questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto nella mattinata di ieri tra l’assessore comunale al Bilancio, Turismo e Agricoltura Matteo Fornasini e il vice presidente della Camera di Commercio Paolo Govoni. "Come già cinque anni fa – ha spiegato Fornasini – questo è il primo incontro istituzionale che ho voluto organizzare dopo la mia riconferma. Sono voluto ripartire da dove avevo lasciato, ossia dal rapporto molto forte con la Camera di Commercio, rappresentata dal vicepresidente Paolo Govoni che ringrazio. Un incontro nel quale abbiamo fatto il punto sui temi e sui progetti che ci stanno a cuore per le imprese e per lo sviluppo del nostro territorio, in particolare per quanto riguarda le mie deleghe, ossia Turismo, Agricoltura e Bilancio, oltre che Società partecipate. In questi anni, l’amministrazione comunale e io come assessore di riferimento, abbiamo curato molto il rapporto istituzionale con la Camera di commercio". Quindi, aggiunge, "questo incontro è servito anche per riconfermare e rafforzare la già consolidata alleanza strategica tra i due enti. Un incontro che ho voluto svolgere proprio nella sede della Camera di Commercio, la ‘casa delle imprese’, a dimostrazione della vicinanza concreta che vogliamo continuare a manifestare nei confronti di tutte le imprese, come abbiamo fatto in questi anni". Ed è solo l’inizio. "Ci siamo già dati appuntamento per proseguire in quest’ottica di collaborazione anche per i prossimi anni, con la volontà di mettere in campo progetti, strumenti e iniziative concrete per sostenere il sistema imprenditoriale e produttivo della nostra città, con particolare riferimento a turismo e agricoltura, sui cui vogliamo continuare a investire tanto, poiché riteniamo si tratti di ambiti strategici" prosegue l’assessore. Nei prossimi giorni, conclude, "proseguirò con altri incontri con le associazioni di categoria di riferimento delle mie deleghe. Il primo è già in programma con Coldiretti".

"Ringrazio l’assessore Fornasini per aver voluto, ancora una volta, partire dalla Camera di Commercio. A riprova che la fattiva e intensa collaborazione istituzionale che Comune e Camera di Commercio conoscono bene e praticano da tempo resta la direttrice su cui ricostruire costantemente le linee efficaci per superare la crisi, rifuggendo dalla tentazione di lasciare ad altri le responsabilità delle decisioni più difficili" ha detto Govoni. "La cooperazione e l’assunzione di responsabilità sono apprezzate da cittadini e imprese e generano fiducia – ha aggiunto –. Accorciare la distanza tra giovani, lavoro e impresa, condizione indispensabile di sviluppo e di sostenibilità per l’intero territorio, tanto più in presenza di una crisi demografica che ha ridotto in notevole misura la presenza dei giovani nelle comunità: parte da qui, nel riconoscere i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico, il Piano straordinario per i giovani della Camera di commercio, per il quale già questa mattina (ieri, ndr) ho chiesto supporto all’assessore. Produrremo benessere diffuso se sapremo coinvolgere e attrarre giovani talenti, e portare il loro contributo, il loro sguardo nuovo, i loro valori e le loro competenze".