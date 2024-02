"Patto scellerato costruire in Albania un centro di detenzione"

"Caro direttore, mi ritengo albanese perché alla fine degli anni ‘90 sono stato onorato della cittadinanza di un comune del nord Albania molto vicino a Giadrj. Passavo spesso

nei pressi di quella zona. C’era un aeroporto militare con tanto di bunker e dal quale ho visto decollare anche aerei di fabbricazione sovietica. Poi l’area è stata abbandonata. E’ isolata e brulla pronta per un lagher. A San Gjn invece ci andavamo a fare il bagno con i ragazzi dei campi di lavoro e

abbiamo visto sorgere in pochi anni molti palazzi per le vacanze degli immigrati

che in estate tornano in patria. Era uno dei porti di partenza per raggiungere l’Italia

negli anni della fuga dall’Albania.

Sono contrario al patto scellerato di costruire un centro di detenzione dei migranti

che volevano raggiungere l’Italia ma intercettati dalle navi militari italliane per portarli proprio in Albania.

Il primo motivo è perchè gli albanesi hanno ancora le ferite fresche della sofferenza del migrante. Non mi sembra che se loro o i loro figli o genitori fossero stati chiusi in campi di concentramento al loro arrivo in Italia ne sarebbero stati

felici. Poi perchè gli Albanesi hanno avuto 50 anni di esperienza di lager, confino, lavori forzati.... durante il regime comunista crollato solo nel ‘89. Poi nel 1998, nei luoghi dove ora si costruirà il campo per i profughi ’italiani’,

sono stati accolti con tanta umanità i profughi Kossovari. Famiglie, parrocchie e

scuole si sono messe a disposizione per accogliere quel mesto esodo in fuga

dalla guerra.

Mi meraviglio che la comunità albanese che si trova in Italia stia zitta e non si

mobiliti davanti a questa empietà dell’uso del loro sacro suolo. Il Paese delle Aquile non può trasformarsi in una gabbia dove vengono tagliate le

ali alla speranza.

bedin domenico".

Domenico Bedin