Patuelli suona la carica: "Dalla Zls al porto di Ravenna, tutte le chiavi dello sviluppo"

Parla con la gravitas dell’intellettuale dalle solide formazioni classiche, ma con il pragmatismo di chi ha visione ed esperienza. Antonio Patuelli, fra il conte di Cavour e Luigi Einaudi, arriva a delineare le priorità del nostro territorio tenendo assieme mondo del credito (lui è presidente dell’Associazione bancaria italiana, oltre che della Cassa di Ravenna), pianeta universitario e formativo finendo con quello imprenditoriale. Sono tanti i compiti a casa che la politica – unitamente a tutti gli attori della filiera istituzionale – devono fare per tentare di invertire la china discendente di questo territorio, in ottica di sviluppo. E, in questo senso, il primo suggerimento che fornisce Patuelli – nell’ambito del convegno ‘Imprese, banche, università. Energie per la crescita’, realizzato ieri mattina in rettorato a Unife – riguarda proprio il tema delle infrastrutture. "Abbiamo una linea ferroviaria pensata e realizzata nel periodo pre-risorgimentale – così il presidente Abi, tracciando una prospettiva di territorio di area vasta, comprensiva di Ferrara e Ravenna –: speriamo che il nuovo Consiglio regionale agisca con forza sulla nostra possibilità di guardare al futuro. Non è ammissibile che la ferrovia che parte da Trieste e arriva a Bari non possa percorrere anche il più breve tragitto passando da Ferrara, Ravenna e Rimini. E la Zona logistica semplificata appena approvata può essere lo strumento per porre fine a questa situazione in cui la Romea è la Statale con il più alto numero di morti in Italia".

"Ci sono migliaia di treni merci che partono dal porto di Ravenna – incalza Patuelli –. Perché i treni non percorrono la via più breve da Rimini a Ferrara? Quando vennero scoperte le ferrovie, dopo la Napoli-Portici, ogni staterello italiano costruì le sue. Lo Stato Pontificio decise di fare solo tre tratte ferroviarie: da Roma a Civitavecchia, la seconda da Roma ad Ancona e la terza da Ancona a Bologna. Penso che dobbiamo guardare anche al domani e non essere legati alle scelte pre-risorgimentali e organizzare meglio gli slot anche con l’intelligenza artificiale". E d’altra parte, sul territorio estense, "quando venne fatta la Romea, fu un’innovazione straordinaria e dopo venne realizzato il tratto della superstrada Ferrara-Mare. Poi, è finito tutto. Ma questa tra Ferrara e Ravenna non è mica una zona depressa in termini economici e sociali: bisogna invertire la rotta".

Ed è anche in questo senso che il suggerimento ‘politico’ oltre che metodologico di Patuelli è quello di "individuare nel costituendo nuovo consiglio regionale, l’interlocutore primario". Parallelamente, richiamata a più riprese nel corso della mattinata di lavori, il focus si concentra sulla recente approvazione della Zona Logistica Semplificata. "La Zls, dove è stata applicata in Italia – analizza Patuelli – ha svolto una funzione di accelerazione dello sviluppo, il Porto di Ravenna, è dell’intera regione, in termini logistici ma anche in termini sociali, economici e culturali, il porto di chi è più vicino. La connessione dell’economia come della cultura è molto superiore ai confini amministrativi. Quello che manca oggi, a fronte di questi grandi margini di sviluppo, sono le infrastrutture. Abbiamo grandi potenzialità, ma che viaggiano in un altro secolo". La visione liberale, passa anche da qui.