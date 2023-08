Paura a Voghiera: vettura dell'Ado si ribalta, ferita la conducente

Tanta paura ieri mattina a Voghiera per uno spettacolare incidente stradale, ma per fortuna senza conseguenze per le persone. Verso le 10.40 nella centralissima via Provinciale, nell’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, un’auto dell’Ado, associazione donatori di organi, diretta verso Ferrara, nell’intento di evitare una collisione con una vettura proveniente da Portomaggiore, ha cappottato, si è ribaltata più volte. La popolazione si è allarmata, perché ha sentito lo stridio degli pneumatici e poi delle lamiere, con la macchina scivolata sull’asfalto per diversi metri. Sul posto sono arrivati praticamente in contemporanea i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore e un’ambulanza del 118. I pompieri hanno estratto la giovane autista dell’Ado dalle lamiere, che è comunque sempre stata cosciente ed è salita senza problemi sull’ambulanza, che poi ha trasportato la giovane all’ospedale di Cona per accertamenti. Incolume invece il conducente della vettura proveniente da Portomaggiore.