Paura al campo sportivo, malore al capitano Zangirolami

Attimi di paura mercoledì sera al campo sportivo di Codigoro, per il malore che ha colpito il capitano della Codigorese Fabio Zangirolami durante l’allenamento. Il giocatore si è accasciato a terra sul prato erboso del "Danilo Fogli" nella classica partitella che si svolge a fine allenamento, creando immediatamente grandissima preoccupazione ai compagni di squadra. Alcuni di loro si sono precipitati sul trentaduenne che aveva perso i sensi e non rispondeva alle loro sollecitazioni, praticandogli il massaggio cardiaco ed usando anche il defibrillatore. Nel frattempo dal vicino ospedale del Delta a Lagosanto sono giunte ambulanza e auto medica, che si sono prese tempestivamente cura del calciatore. "Mi hanno avvisato del malore di Fabio – spiega il segretario della Codigorese, Mauro Minguzzi – e mi sono precipitato al campo giungendo assieme ai soccorritori del 118 e vedendolo steso a terra ho pensato al peggio. Poi sentendo i compagni di squadra, mi hanno raccontato che Fabio non aveva mangiato tutta la giornata e bevuto pochissimo e forse per questo si è sentito male". Zangirolami gioca dall’età di sei anni nella Codigorese ed è la bandiera della formazione granata, oltre a lui per qualche anno hanno indossato gli stessi colori i fratelli Marco e Matteo, mentre il babbo Donato ne è il presidente. In ospedale, mentre giungeva l’ambulanza anche mamma Paola. "Fortunatamente dal Delta hanno stabilito si sia trattato di una sincope – riprende Minguzzi –, Fabio è stato sottoposto a controlli ed è attualmente ricoverato". "Come padre e presidente vorrei ringraziare l’allenatore Davide Rosatti, il preparatore Fabio Camattari e tutti i ragazzi della squadra – afferma commosso Donato Zangirolami – per il pronto intervento che hanno prestato a Fabio. Gli sarò sempre grato". "Ho ricevuto un messaggio ieri dal capitano e non vede l’ora di riabbracciare tutti", conclude il segretario.

cla. casta.