Paura al supermercato Armato di taglierino minaccia la cassiera e scappa con l’incasso

"È una rapina, dammi i soldi". Poche parole, ma sufficienti per pietrificare i presenti e ottenere quello per cui era venuto. A rafforzare la richiesta, un taglierino puntato dritto contro la cassiera del supermercato, la quale non ha potuto fare altro che ubbidire. Una manciata di secondi, la tensione che si taglia con il coltello e poi tutto finito. Una rapina lampo che è fruttata 1.500 euro al malvivente che è sparito così come era arrivato, per le vie del Barco in un giovedì sera di mezza estate. Sulla vicenda sta ora indagando la polizia di Stato. Gli investigatori della quadra mobile hanno ascoltato tutte le testimonianze e raccolto ogni elemento utile per cercare di risalire all’identità del rapinatore che, al momento, è ancora ‘uccel di bosco’.

Ma facciamo un passo indietro. Riavvolgiamo il nastro fino a giovedì sera. Sono le 19.35. All’Eurospar di via Bentivoglio si avvicina l’orario di chiusura. In coda alla cassa ci sono gli ultimi clienti della giornata. Ad un tratto, le porte del supermercato si aprono ed entra un uomo. Forse un cliente dell’ultima ora. Peccato che non si affretti tra gli scaffali come tutti gli avventori ‘normali’. Il soggetto punta dritto alla cassa più vicina. Ma questa non è l’unica anomalia che i presenti notano. C’è dell’altro. L’uomo indossa i guanti e un passamontagna che gli copre il volto, nonostante le temperature decisamente estive. Chi lo vede non ci mette molto a capire le sue intenzioni. Punta deciso verso la cassa. Estrae il cutter e lo punta verso la commessa che in quel momento sta finendo di servire un cliente. "Questa è una rapina – sibila –. Dammi i soldi". La donna non fa alcun tipo di resistenza. Apre il cassetto del registratore e fa un passo indietro. L’uomo afferra tutto il denaro che trova e ritorna sui suoi passi, uscendo da dove era appena entrato. Con se porta circa 1.500 euro. Uscito dall’Eurospar svanisce nel nulla, un fantasma nelle strade di un quartiere semivuoto nel deserto di agosto.

Dall’esercizio commerciale scatta l’allarme. Sul posto arrivano le pattuglie della polizia di Stato che avviano tutti gli accertamenti del caso. Per prima cosa, gli agenti ascoltano il racconto della malcapitata cassiera e dei presenti. Raccolgono un identikit del rapinatore e avviano le prime ricerche, al momento senza esito. Sembrerebbe che abbia agito da solo, anche se non si esclude che potesse esserci un complice ad attenderlo poco distante. Le indagini proseguono nel massimo riserbo, con lo scopo di chiudere il cerchio sul malvivente incappucciato.

Federico Malavasi