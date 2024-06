Paura all’incrocio sull’Acciaioli. Grave centauro

È stato trasportato all’ospedale di Cona in elisoccorso, un motociclista di 45 anni rimasto vittima di un bruttissimo incidente lungo la strada panoramica Acciaioli all’altezza di Lido degli Scacchi. Il sinistro è avvenuto attorno alle 16.30. L’uomo, residente nel Ferrarese, stava percorrendo la strada in sella alla propria moto in direzione Lido Nazioni quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, all’incrocio con via del Vascello si è scontrato con un’automobile guidata da un settantenne, anch’esso residente nel Ferrarese. L’impatto è stato inevitabile, con il quarantacinquenne che è rovinato a terra. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la pattuglia della Polizia locale di Comacchio, un’ambulanza e l’elisoccorso. I sanitari del 118 si sono presi subito cura del motociclista che ha avuto la peggio. Dopo averlo stabilizzato in loco, il personale medico ha deciso per il trasporto d’urgenza in elisoccorso per il quarantacinque, rimasto gravemente ferito a seguito dello scontro. Caricato il motociclista, l’elicottero è immediatamente decollato per raggiungere l’ospedale Sant’Anna di Cona. Nel frattempo, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei due veicoli incidentati. Gli agenti della Polizia locale di Comacchio, invece, sono stati impegnati nel regolare il traffico in attesa del completamento delle operazioni di soccorso al motociclista e, successivamente, nell’effettuare i necessari rilievi. Saranno questi ultimi a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.