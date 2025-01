Paura in Adriatica: bimbo travolto mentre attraversa

Un incidente, l’ennesimo sulla Statale 16, ha avuto come malcapitato protagonista un bambino di 5 anni. Tutto è accaduto intorno alle 18. Una famiglia stava attraversando la strada all’altezza del negozio ‘Villaggio Natura’. Erano in quattro e camminavano in fila indiana. Il padre, dietro, spingeva un bimbo in carrozzina. E mentre il primo figlio che stava davanti aveva già raggiunto l’altra parte della strada, il fratello, nel mezzo, è stato investito. Secondo testimonianze, pare che fossero tutti sulle strisce pedonali. Di certo c’è che una Fiat Punto, diretta verso Ferrara con al volante un uomo di 84 anni di Longastrino, non è riuscita a schivarli. A prestare i primi soccorsi e a lanciare l’allarme a 118 e carabinieri, c’era anche il sindaco Andrea Baldini che, di passaggio, si è fermato a dare una mano. "Me li sono trovati di fronte all’improvviso. Non li ho visti, non me ne sono accorto – racconta il conducente della vettura –. Andavo piano". Il piccolo, urtato dall’auto, è caduto sull’asfalto. Dopo le prime cure sul posto è stato portato all’ospedale di Cona. Stanto a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

Nando Magnani