Paura in centro: un furgone in fiamme vicino alle case

L’abbaiare del cane ha fatto sporgere, dalla finestra, un vicino, verso le 22 di venerdì sera e, vedendo le alte fiamme, che avevano aggredito un furgone, dopo aver chiamato i Vigili del Fuoco, ha tentato prima del loro arrivo di contenere l’incendio con l’acqua. Tuttavia le esplosioni violente che si susseguivano, per lo scoppio dei pneumatici e parte del materiale a bordo, lo hanno fatto dissuadere. Momenti di paura a Pontelangorino di Codigoro, l’altra notte, per l’incendio che ha prodotto danni per circa 15-16 mila euro, all’imbianchino Simone Bonazza, poiché del furgone e delle attrezzature che vi erano all’interno non è rimasto nulla, se non lo scheletro carbonizzato. Sul posto sono giunti immediatamente, i Vigili del Fuoco che, con la solita bravura e professionalità, hanno provveduto in circa due ore a spengere tutte le fiamme e a mettere in sicurezza l’adiacente edificio. Purtroppo le fiamme avevano già bruciato sia la porta che le tapparelle e annerito la parete esterna. La squadra composta da cinque Vigili, dotata di tutte le attrezzature è giunta sul posto con un Jeep e un’auto pompa serbatoio. Per le alte fiamme erano stati chiamati anche in ausilio, i colleghi dal distaccamento di Comacchio fatti poi rientrare. Sul posto anche il sindaco di Codigoro Sabina Zanardi, che risiede nella frazione, per accertarsi se vi fossero danni alle persone. Simone stava giocando a carte, col cugino l’assessore Samuele Bonazza, quando è stato chiamato per le fiamme che avevano avvolto il suo furgone e giunto sul posto, sconsolato, ha potuto solo constatare come di tutta la sua attrezzatura e del veicolo che gli serviva per lavoro non fosse rimasto nulla.

cla.casta.