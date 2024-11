Paura in piazza Buozzi. Spari in aria nella notte, il video diventa virale

Spari in aria e paura nella notte a Pontelagoscuro. Si tratta di quanto ripreso da alcune persone nella piazza Bruno Buozzi. Nella registrazione si nota una persona, in evidente stato di alterazione, che dopo alcune frasi sconnesse e incomprensibili, estrae una pistola, da capire se fosse a salve, e spara due colpi in aria, poi finisce tutto. Negli otto secondi del video, si vede che qualcuno sta riprendendo da vicino la squenza. Tutto questo, però, sarebbe un fatto avvenuto addirittura nello scorso ottobre. Nella pagina Facebook ‘sei di Pontelagoscuro se…’ era apparso un post: "Buongiorno, preciso che scrivo in anonimo per tutelarmi da eventuali attacchi, mi ha fatto vedere mio figlio un video (che gira tra i ragazzi) che qualche sera fa in piazza a Pontelagoscuro c’era un individuo che sparava in aria con quella che sembrava essere a tutti gli effetti un’arma, chiedo se qualcuno ha notizie del fatto. Se è stato fermato o se gira ancora in queste condizioni. Grazie". Dai commenti emerge una grande incredulità e preoccupazione dai residente della frazione di Pontelagoscuro. I cittadini hanno manifestato chiaramente la necessità di maggiori controlli notturni in piazza e non solo. Pontelagoscuro che da tempo è ‘vittima’ di fatti quali furti, vandali e cassonetti bruciati. Una scia di eventi sgradevoli che hanno colpito la frazione e creato apprensione tra la gente. Vandalismi e cassonetti bruciati sono diventati purtroppo un leit motive.

Mario Tosatti