Paura in un condominio. Famiglia salvata dal rogo. Evacuati tutti gli inquilini

Incendio l’altra notte in via Isola Bianca, a Pontelagoscuro di Ferrara, all’interno di una palazzina, che è stata evacuata. Una madre e i due figli sono stati trasportati all’ospedale di Cona nel Ferrarese perché rimasti leggermente intossicati, mentre i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per estinguere il rogo. Quando è divampato l’incendio, intorno a mezzanotte, la prima ad arrivare è stata la polizia di stato che ha salvato la madre e i due figli rimasti intrappolati all’interno degli appartamenti. Ma ecco i fatti. La sala operativa della questura di Ferrara ha inviato due pattuglie in via Isola Bianca a Pontelagoscuro: giunti sul posto gli agenti hanno notato una folla, in forte stato di agitazione, perché svariati condomini erano rimasti intrappolati nell’edificio. Alcune persone hanno indicato ai poliziotti un appartamento al terzo piano dove era rimasta intrappolata una donna. Gli agenti, essendo i primi ad essere arrivati sul posto, hanno cercato di tranquillizzare le persone in preda al panico in modo da permettere una rapida e sicura evacuazione del palazzo. Insieme ai vigili del fuoco, gli agenti sono riusciti soccorrere tutti i condomini in difficoltà, evitando che la situazione degenerasse. I poliziotti, vista la massiccia inalazione di fumo, sono stati portati alla camera iperbarica di Ravenna.