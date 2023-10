Paura in via Padova, pedone travolta. La donna stava attraversando la strada

Stava attraversando la strada sulle strisce quando si è vista arrivare addosso un’auto che non ha fatto in tempo ad evitarla. Sono gravi le condizioni della malcapitata – una donna di 49 anni di origini brasiliane –, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il tutto è accuduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Padova, all’altezza dell’Aci. La donna stava attraversando quando, per cause da chiarire, è stata investita da un’utilitaria condotta da un ferrarese di 77 anni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. La 49enne è stata trasportata all’ospedale di Cona. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.