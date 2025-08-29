Paura in via Sandolo, tre garage in fiamme

Paura per un incendio divampato in tre garage l’altra notte in via Sandolo a Gambulaga, frazione di Portomaggiore. Poco prima di mezzanotte è stato lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. Un incendio si è sviluppato all’interno di tre autorimesse in disuso da tempo e i pompieri si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita e i vigili sono riusciti a circoscrivere il fuoco prima che si propagasse altrove, evitando danni più gravi. Nella notte, come da prassi, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore per gli accertamenti del caso. Le cause che hanno portato all’incendio nei tre garage di via Sandolo sono ancora ignote e al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che dietro ci sia la mano di qualcuno che volesse appiccare il rogo. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata dai carabinieri della compagnia di Portomaggiore e dai vigili del fuoco. Prima, ovviamente, servirà un’attenta analisi del caso per fugare ogni dubbio sull’origine dell’incendio. È apparso strano comunque che le fiamme divampassero in luoghi in disuso da tempo. In ogni caso, saranno le forze dell’ordine preposte a chiarire le cause del rogo nelle autorimesse. Non è la prima volta che si verificano incendi nelle palazzine di Portomaggiore. A fine 2024 un incendio di vaste proporzioni aveva tenuto in apprensione decine di residenti di Portomaggiore. In via Bernagozzi. Le fiamme erano divampate poco prima di mezzanotte, ma erano risultate da subito così potenti ed evidenti da attirare l’attenzione di chi abita nei paraggi. Il rogo aveva riguardato una palazzina di tre piani che risultava essere disabitata e proprio su cosa potesse essere accaduto si concentrarono le verifiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore. Insomma, sembrerebbe lo stesso copione dell’ ultimo incendio ai tre garage. Per quanto riguarda il rogo dell’altra notte, inoltre, i pompieri hanno iniziato ad ispezionare la struttura per verificare se davvero fosse disabitata o sia divenuta rifugio per qualcuno alla ricerca di un luogo al coperto per trascorrere la notte. Ipotesi che saranno appurate dopo ulteriori rilievi. Non è escluso che nelle autorimesse potesse essersi rifugiato qualche vagabondo e che l’accensione accidentale di un piccolo fuoco, soltanto per fare luce, possa avere innescato un incendio.