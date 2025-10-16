Paura nella discoteca. Pestano un coetaneo, gli aggressori dal giudice

Prima un pugno all’altezza della guancia e poi uno diretto sull’occhio. Un’aggressione violentissima e apparentemente nata dal nulla, mentre la vittima – un 26enne residente a Occhiobello – stava ballando da solo sulla pista della discoteca Bugadara, locale della Statale 16 al confine tra i territori di Ferrara e Voghiera. A seguito di quel pestaggio, i carabinieri hanno rapidamente individuato i presunti responsabili. Si tratta di due giovani di 22 e 23 anni residenti in città che ora dovranno rispondere in tribunale di lesioni.

La vicenda è comparsa ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Peraro per i primi passaggi tecnici. In udienza la vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Monica Pedriali. Per quanto riguarda i due imputati, uno ha chiesto di essere processato in rito abbreviato condizionato all’esame di un teste mentre l’altro al momento si troverebbe all’estero, quindi il suo difensore ha proposto un rinvio per poter valutare anche per il suo assistito un rito alternativo. Il caso è stato quindi aggiornato al 10 dicembre.

Ma veniamo ai fatti per i quali i due giovani sono finiti davanti al giudice. Tutto risale alla notte dell’8 giugno del 2022. Una serata come molte altre alla Bugadara, con tanti ragazzi che si divertono tra balli e risate in quell’assaggio di estate. Tutto sembra filare liscio, fino a quando non esplode la violenza. La vittima sta ballando da sola in pista quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due imputati gli si avvicinano. All’improvviso, si scagliano contro al 26enne e lo colpiscono. Uno lo centra alla guancia sinistra e l’altro, subito dopo, gli sferra un pugno all’occhio destro. Due colpi violentissimi che provocano al malcapitato diverse fratture e la perdita di un dente. Dopo le prime medicazioni sul posto, il ragazzo torna a casa e, insieme al padre, va al pronto soccorso dove viene curato e dimesso con una prognosi superiore ai quaranta giorni. Scatta la querela e con essa le indagini dei carabinieri. Il 26enne, pur non frequentandoli, conosceva di vista i suoi aggressori e quindi non è difficile risalire a loro. I due vengono indagati e, chiusa l’inchiesta, la procura ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio.

A tre anni dall’accaduto, la vittima ancora non riesce a dare una spiegazione a quell’esplosione di violenza. I tre si conoscevano di vista, è vero, ma il 26enne ha spiegato di non averci mai avuto a che fare. Men che meno quella sera. Tra le ipotesi ventilate dalla difesa della vittima, c’è anche quella di un’aggressione legata a una ‘Challenge social’, una sorta di sfida che, nei casi estremi, può prevedere prove violente o pericolose di cui poi dare conto sui propri profili. Siamo comunque nel campo delle ipotesi che al momento non hanno né conferma né smentita. Quel che è certo è che di quella notte di violenza ora i due imputati dovranno rendere conto in tribunale.