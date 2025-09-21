Paura nella notte, azienda agricola in fiamme

Paura a Casumaro nella notte tra venerdì e sabato, per un enorme incendio in un’azienda agricola di via Casoni. La chiamata d’aiuto è stata immediata, facendo partire anche un’ambulanza per non perdere tempo qualora vi fosse qualcuno ferito, ma fortunatamente nessuno è stato coinvolto nel devastante rogo in cui si sono trovati a far fronte i Vigili del Fuoco di Cento e i volontari di Bondeno. Con loro anche i carabinieri per bloccare alcune strade e rendere dunque più veloce il muoversi dei mezzi di soccorso.

L’allarme è scattato attorno alle 20.30 e a bruciare sono state 4 tensostrutture metalliche ricoperte con pvc che coprivano un enorme numero di rotoballe miste tra quelle di erba medica e quelle di paglia. Non si sa ancora quale sia stata la causa che abbia dato vita al fuoco, in quanto le indagini sono tutt’ora in corso e sul luogo è stato bruciato tutto. Non sarà semplice capire le cause che sono in via di chiarimento, senza escludere nessun tipo di ipotesi, dalla combustione spontanea autoinnescata fino all’atto doloso.

In questa situazione, a 70 metri di distanza c’è anche l’abitazione dei proprietari del terreno ma soprattutto, vicino all’incendio, c’erano altri depositi di ritoballe e solo il grande lavoro, professionalità e sforzo dei Vigili del fuoco sono riusciti a fare in modo di evitare che fossero coinvolti nell’incendio.

La mole di materiale infiammato è davvero notevole e le fiamme hanno proseguito per tutta notte ma anche l’indomani, sabato e per tutto il tempo, vi è stato il presidio tra i proprietari e i vigili del fuoco di Cento per tenere controllato il proseguo dell’incendio scongiurando un rialzarsi delle fiamme o che intaccassero altro materiale.

Incendio che ha illuminato la notte fino a chilometri di distanza, con la luce e la colonna di fumo visibile anche da Cento e oltre.

"Mi sono recato sul posto appena informato dell’incendio – sono le parole del sindaco Edoardo Accorsi – un incendio purtroppo molto vasto le cui cause non sono ancora conosciute. Sono voluto passare per ringraziare i Vigili del Fuoco e i carabinieri per il loro prezioso intervento, ma anche per esprimere la mia solidarietà.

Il mio dispiacere, infatti, è anche nei confronti del proprietario di quanto è andato in fiamme e per mettermi a disposizione per quanto, in questa circostanza non possa fare granchè, ma per testimoniare la nostra presenza".

Laura Guerra