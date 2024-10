’Paura Padana’, l’horror a Ferrara. La rassegna di cult cinematografici

Si apre domani la stagione ottobrina di film cult, italiani e internazionali, tratti dal genere horror. L’iniziativa, curata da Arci Ferrara, è Paura Padana, una retrospettiva horror in versione restaurata 4K, che si terrà presso la Sala Estense di Ferrara nell’ambito della programmazione del Cinema Boldini. A dare il via ufficiale alla rassegna – quasi interamente distribuita dalla Cineteca di Bologna – saranno due grandi capolavori del cinema espressionista: Caligari di Robert Wiene e Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, in programma rispettivamente il 12 e il 13 ottobre. Questi due film, pur differenti tra loro, sono simboli dell’innovazione visiva del cinema espressionista. Il celebre Nosferatu crea un’atmosfera realistica e soprannaturale attraverso ambientazioni naturali, mentre Caligari ricorre a scenografie stilizzate e distorte per esprimere visivamente il caos psicologico. La retrospettiva prosegue poi con Dellamorte Dellamore del regista Michele Soavi, in programma il 16 ottobre e distribuito da Cat People. La pellicola è ambientata nel cimitero di Buffalora ed è incentrata sulla particolare storia di Francesco, custode del camposanto, costretto a distruggere i morti risorti. Tra le lapidi e l’orrore, Francesco incontrerà una bellissima vedova, scivolando sempre più in un mondo fatto di dolore e follia.

La rassegna si concluderà il 20 ottobre con l’anteprima del nuovo restauro targato Cineteca di Bologna: nientemeno che Carrie – Lo sguardo di Satana di Brian De Palma. Tratto dal romanzo di Stephen King, questo film è una delle opere più importanti della New Hollywood, capace di trasformare il sangue nel simbolo di una terribile maturazione adolescenziale. Grazie alle magistrali interpretazioni di Sissy Spacek e Piper Laurie, Carrie aprì la strada ai futuri slasher movie, influenzando intere generazioni di cineasti. Tutti i film della rassegna sono vietati ai minori di 14 anni. Le proiezioni avranno inizio alle 21.15 e saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano. Le porte della Sala Estense apriranno alle 20.30. Infine i biglietti sono disponibili in prevendita su BoxerTicket (con maggiorazione di 1 euro) oppure acquistabili direttamente in cassa la sera di ogni evento. Il prezzo intero è di 7 euro, ridotto a 5 per i soci Arci, gli studenti e il personale di Unife, gli studenti di BlowUp Academy e gli over 60.