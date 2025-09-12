Paura per l’auto nel canale. Tre feriti portati in ospedale

Sono finiti con l’auto in un canale a fianco della strada via Rotta Zambusi, col veicolo rovesciato e i tre occupanti all’interno sono riusciti ad uscire, constatando come, per loro fortuna, non ci fosse troppa acqua nel canale, ma solo molta fanghiglia sul fondo. E’ successo ieri mattina verso le 9,30 agli occupanti dell’auto mentre stavano percorrendo la strada che dalla statale Romea conduce a Lagosanto e per cause ancora da chiarire l’autista della Yundai di colore bordeaux ha colpito la sponda del muretto sul ponte del canale, finendovi dentro con le quattro ruote all’aria. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Comacchio e i colleghi della caserma di Codigoro, che hanno operato in sinergia per prendersi cura delle due donne e dell’uomo rimasti coinvolti nell’uscita di strada con la loro auto, ma fortunatamente riusciti ad uscire dal proprio veicolo, riportando qualche trauma nell’uscita dalla carreggiata e finendo nel canale. Una delle signore, è stata immobilizzata e portata dai sanitari che si sono presi cura di lei. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso che ha trasportato una delle donne, dopo la valutazione dei sanitari presso l’ospedale di Cona, mentre gli altri due occupanti della Yundai sono saliti sull’ambulanza, giunta dal nosocomio di Valle Oppio, e trasportati anch’essi al nosocomio di Cona. A governare il traffico e in ausilio al delicato intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale. Le operazioni di soccorso sono durate circa un paio d’ore.

cla. casta.