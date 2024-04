Paura per l’ex sindaca Barbieri

Se l’è cavata senza gravi ferite, ma con tanto spavento. Protagonista dell’incidente, avvenuto ieri intorno alle 18 in via Morari a San Biagio, è stata Silvia Barbieri, 86 anni, ex sindachessa per cinque anni, dal 1982 al 1987, e poi parlamentare. A quell’ora percorreva la strada che da casa sua conduce sino alla Statale 16. Poco distante dal cimitero ha perso improvvisamente il controllo della vettura, una Y 10, ha invaso la corsia opposta di marcia ed è finita fuori strada, carambolando nel fosso laterale, fortunatamente a corto d’acqua. La donna è rimasta imprigionata nell’abitacolo e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Portomaggiore per estrarla, sotto choc, dal mezzo. Per i rilievi del caso è arrivata la polizia locale che ha raccolto l’allarmem, ed anche il 118 che ha caricato Barbieri in ambulanza per essere soccorsa e presa in cura.