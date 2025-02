Paura per un’auto in fiamme

Un’auto è andata a fuoco ieri mattina in via dei Cedri a causa di un problema al motore. Probabilmente il guasto è stato originato dall’impianto Gpl. È soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato. Dovrebbe, come detto, trattarsi di un incendio dovuto a cause accidentali. Le forze dell’ordine escludono che si sia trattato di un rogo doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ferrara che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area per evitare pericoli alle case circostanti.