Pauroso incidente oggi a Ferrara: scontro tra due auto, tre feriti tra cui una minore

Ferrara, 12 febbraio 2025 – Un grande spavento per un brutto incidente. Il fatto è successo stamani verso le 8.30 sulla via Calzolai in località Malborghetto. La dinamica, in fase di accertamento a cura della Polizia Locale Terre Estensi, ha visto coinvolte due autovetture (una Classe A Mercedes e una Fiat Tipo).

L’impatto è stato violentissimo e si è verificato in prossimità di una curva. In loco il personale sanitario del Suem118 che ha provveduto alle necessarie cure delle tre persone coinvolte. Si tratta di una mamma con la figlia minorenne, che si trovano a bordo della Classe A, e un uomo a bordo dell’altra auto. Al termine dei primi soccorsi, sono state riscontrate contusione multiple di media gravità, con trasporto in ambulanza all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona per tutte le persone coinvolte, per ulteriori accertamenti. Molto probabilmente, l’attivazione dei rispettivi airbag delle auto scontratesi ha attutito l’impatto ed evitato il peggio.

Strada bloccata e traffico deviato

Le rilevazioni dell’incidente, finalizzate ad accertare l’esatta dinamica, sono state effettuate dagli agenti della Polizia Locale Terre Estensi. Altre due pattuglie, invece, con il supporto dei carabinieri si sono adoperati per la deviazione del traffico su via Calzolai. Nel dettaglio chi proveniva da Francolino veniva deviato su via acquedotto, mentre da Ferrara le auto dovevano svoltare su via Conca o via Conchetta. Le operazioni di ripristino e rimozione dei mezzi è proseguito per tutta la mattina.