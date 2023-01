Pavimentazione dei marciapiedi

Inizieranno oggi i lavori programmati dal Comune per il rifacimento del marciapiede di via Ugo Bassi sul lato dei numeri civici dispari (unico marciapiede esistente). Il marciapiede verrà pavimentato con nuova finitura in cemento spazzolato al posto dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso. La larghezza sarà aumentata a 120 centimetri nel primo tratto (con provenienza da via Savonarola) rispetto agli attuali 100 centimetri. Il restante tratto presenta già una larghezza di 150 centimetri e quindi a norma di legge. Saranno inoltre realizzate alcune modifiche per migliorare la fruibilità del camminamento.