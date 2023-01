"Pazienti in fila per ore È colpa dell’influenza"

Boom di accessi al Pronto soccorso di Cona, lunghe attese e proteste. I disagi si sono verificati, in parte, per il succedersi dei giorni festivi e per l’aumento delle patologie influenzali e da raffreddamento. Ad aggravare il quadro la coincidenza tra l’alto afflusso – i picchi tra la tarda mattinata e il pomeriggio di sabato – e l’operazione per riconvertire 12 posti letto del reparto di Medicina da ‘letti covid’ a letti aperti a tutti pazienti. L’operazioni di ‘bonifica’ degli spazi li ha resi inutilizzabili per alcune ore. Un’analoga operazione per altri 12 posti letto verrà portata avanti anche nella giornata di oggi. La direzione delle Aziende sanitarie "si scusa per i disagi che si sono verificati". I vertici dell’Usl in queste ore stanno comunque analizzando le situazioni che sono state segnalate. Duplice l’obiettivo. Da una parte, verificare l’esatta entità di tutte le attese. Dall’altra quello di "verificare l’appropriatezza di tutti i ricoveri in ottica migliorativa". Disagi che in alcuni casi hanno portato a forti proteste. Anche su queste l’azienda sanitaria vuole fare chiarezza. "Saranno tenute nella massima considerazione le segnalazioni che riguardano episodi di intemperanze nei confronti del personale – precisa – al fine di mettere in atto interventi per migliorarne la sicurezza". L’entità degli accessi è testimoniata anche dalle 27 persone che, sempre sabato, si sono recate nell’ambulatorio a bassa complessità della Casa della Salute che si trova in corso Giovecca. L’accesso medio, nelle settimane precedenti, è di meno della metà. Con l’obiettivo di "dare una risposta a tutti, l’ambulatorio ha continuato a lavorare fino alle 17,30, si ringraziano gli operatori per la dedizione che hanno dimostrato". La direzione delle Aziende sanitarie sta predisponendo l’ampliamento dell’orario di questa struttura e l’apertura di altre due case della salute a Bondeno ed a Comacchio. Uno dei nodi è rappresentato anche dagli organici ormai sempre più ridotti. "In questa direzione – precisano i vertici dell’azienda –, così come per il potenziamento dei Pronto soccorso, continua l’opera finalizzata a reperire il necessario personale sul mercato del lavoro, cosa come ormai noto non semplice su tutto il territorio nazionale". Per quanto riguarda il servizio di continuità assistenziale, l’azienda Usl verificherà le cause che hanno provocato difficoltà di contattare la struttura al telefono. "Il contatto – si precisa – è finalizzato a valutare la situazione del paziente per decidere se sia per lui più appropriato e sicuro un accesso all’ambulatorio o ad altre strutture, piuttosto che l’attivazione del 118 o per contro una gestione telefonica della sua situazione".