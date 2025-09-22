"Pazienza non ne abbiamo. La società spieghi gli obiettivi"

L’umiliazione di Budrio ha lasciato il segno, e il gruppo Curva Ovest Ferrara non fa sconti alla squadra di Di Benedetto e soprattutto alla proprietà argentina. "Nel nostro comunicato di benvenuto all’insediamento di questa società, avevamo scritto: ’Vogliamo vincere, vogliamo solo vincere’ – recita la nota degli ultras –. Cosa non è chiaro in questo concetto? Ci sembra semplice e non lo ripeteremo più. A seguito di un incontro con i vertici societari, oltre a fornire il nostro sostegno incondizionato, abbiamo posto l’accento su diverse richieste disattese. Avevamo suggerito di avere più di attenzione nella comunicazione verso la città. Ci era stato risposto che avrebbero tenuto in considerazione i nostri suggerimenti ma che la loro linea era basata sulla cultura del lavoro e delle poche chiacchiere. Alla luce dei risultati di questa primissima parte di stagione, visto che qui di pazienza non ce n’è e che questa società sembra fare orecchie da mercante, entro il 30 settembre, data della fine del mercato, pretendiamo tre cose semplici e precise. Primo: che questa società si presenti pubblicamente alla città illustrando l’organigramma completo, i programmi e i piani di investimento futurI".

Ancora gli ultras: "Un conto sono la riservatezza e la cultura del lavoro e un conto è l’arroganza di pensare di poter arrivare in una nuova città e poter fare ciò che si vuole senza rendere conto a nessuno. Secondo: che si ingaggi un centravanti fortissimo. Terzo: che si ingaggi un centravanti forte per dare il cambio al precedente. Avete preso la Spal, e siamo in Eccellenza! Avete l’obbligo di asfaltare tutti e vincere il campionato a gennaio e non ci importa nulla se è complicato e se il tempo è stato poco: lo sapevate nel momento in cui avete consegnato la busta in Comune. Avete preso degli impegni precisi e si ricordi l’amministrazione che deve vigilare e fare da garante, cosa ripetuta più volte anche durante l’era Tacopina. Adesso basta, ci vediamo allo stadio". Ha il sapore dell’ultimatum quello degli utlras, che si aspettavano altri risultati. Si attendavano una Spal davanti a tutti già dalle primissime giornate. Ma questo antipasto di campionato ha evidenziato un percorso non da vetta della classifica.

Stefano Manfredini