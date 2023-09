Pazzi torna con Itaca, scuola di scrittura creativa ai Diamanti

Roberto Pazzi torna con ‘Itaca’, la sua scuola di scrittura creativa, che quest’anno sarà ospitata a Palazzo dei Diamanti. Dal 2 al 13 ottobre, tutti i giorni dalle 17.30 alle 19 – escluso sabato e domenica – le lezioni si svolgeranno in Sala Rossetti (Corso Ercole d’Este).

‘Itaca’ è la scuola permanente di scrittura creativa, fondata a Ferrara da Roberto Pazzi, poeta, narratore e giornalista tradotto in 26 lingue, con più di trenta pubblicazioni fra sillogi e romanzi, è considerato uno dei più originali e visionari scrittori italiani. Già collaboratore del “Corriere della sera” e di “The New York Times”, oggi è opinionista di “QN”. Ha insegnato nella scuola e nell’università, a Ferrara e Urbino. Fra i titoli di poesia, nella sua opera si ricordano Calma di vento (Premio Montale), Felicità di perdersi (premio Lerici Pea), Un giorno senza sera (premio Rhegium Julii). Fra i suoi romanzi di maggior successo Cercando l’Imperatore (premio Selezione Campiello), La principessa e il drago (finalista premio Strega), Vangelo di Giuda (superpremio Grinzane Cavour), La stanza sull’acqua (premio Castiglioncello), La città volante (finalista allo Strega), Conclave (superpremio Flaiano), L’ombra del padre (premio Procida Elsa Morante), Mi spiacerà morire per non vederti più, Verso Sant’Elena e Hotel Padreterno. L’iniziativa in collaborazione con Comune e Fondazione Ferrara Arte. Info: [email protected].