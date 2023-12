Pazzi tra i ferraresi illustri. Giovedì l’ultimo saluto nella chiesa della Certosa

Tra i ferraresi illustri ci sarà anche lui. Una nota positiva nel dolore: la sepoltura del poeta ferrarese, Roberto Pazzi, scomparso lo scorso 2 dicembre, verrà posta nella Cella dei Ferraresi Illustri della Certosa Monumentale di Ferrara. Ci sarà, quindi, anche l’autore di ‘Cercando l’imperatore’, ‘Verso Sant’Elena’, ‘La stanza sull’acqua’, giornalista, opinionista, professore universitario, tra i ferraresi che hanno segnato la storia della cultura estense.

La cella, infatti, raccoglie dal 1835 le spoglie di grandi personalità ferraresi: Leonardo Cicognara, Vincenzo Monti, Alfonso Varano, Daniello Bartoli… Pazzi riposerà tra loro, nella speranza che un giorno si decida di commissionare a un artista la realizzazione del busto del poeta. È stato inoltre deciso il giorno delle esequie: il funerale sarà giovedì 7 dicembre, al tempio di San Cristoforo, alle ore 10.40. Quindi, alle ore 12.30 si procederà con la tumulazione nella cella dei ferraresi illustri, dove Pazzi riposerà, sotto una volta monocroma, che reca i nomi dei più grandi artisti ferraresi. La salma, invece, sarà esposta presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cona, mercoledì dalle ore 12 alle 16 e giovedì mattina, a partire dalle 8.00 e fino alle 10.00.

"Ho perso un amico insostituibile – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, dando la notizia – devo a Roberto Pazzi la mia avventura letteraria e molto di più". Come già accennato nei giorni scorsi, dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno si terrà il primo festival della poesia al Teatro Comunale di Ferrara, che vedeva Pazzi centrale nell’organizzazione, anche attraverso due lectio magistralis. "Era entusiasta del progetto – prosegue l’assessore alla cultura Marco Gulinelli –. Abbiamo pensato, per questa prima edizione e per quelle future, di intitolare e dedicare il festival a lui". Festival della Poesia ‘Roberto Pazzi’.

"Ci siamo adoperati fin da subito – ha detto il sindaco di Ferrara Alan Fabbri – affinché la salma di Roberto Pazzi fosse custodita nella cella dei Ferraresi illustri, che sin dal 1835 raccoglie le spoglie delle grandi personalità cittadine. Pazzi – ha aggiunto il primo cittadino – è stato un poeta, scrittore e giornalista, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, il suo posto non poteva che essere insieme a coloro i quali hanno contribuito a lasciare un segno nella storia della nostra città".