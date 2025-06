Pd a congresso per il segretario

Il 14 giugno si terrà il congresso degli iscritti al Partito Democratico di Vigarano per l’elezione del segretario comunale. Un appuntamento importante per il circolo vigaranese in quanto momento di confronto sulle linee politico-programmatiche che verranno adottate nel prossimo futuro. L’assemblea congressuale è aperta alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico, che hanno diritto di parola.

Il congresso si terrà domani alle 16 nei locali del Circolo Auser La Camarazza via Rondona 93 a Vigarano Pieve. Un cambio di sede, rispetto alla comunicazione formale già inviata agli iscritti, dovuto al grande caldo previsto, che ha portato a scegliere i locali climatizzati e senza barriere architettoniche del circolo Auser “la Camarazza”, che, oltre alle altre molteplici attività, può ospitare convegni e riunioni politiche, purché non avvengano in periodo di elezioni.