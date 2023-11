Pd, a Lagosanto si scelgono i nuovi segretari

Si svolgerà oggi, con apertura dei lavori alle 16 nella sede del Pd di Lagosanto in via Dante Alighieri 1, il congresso che vedrà l’elezione del segretario provinciale e di circolo. Candidato unico per la carica di segretario provinciale il segretario uscente Nicola Minarelli, mentre per la carica di segretario di circolo la ricandidatura di Paola Bergamini sarà la proposta di continuità del lavoro svolto a livello locale negli ultimi quattro anni. Nell’occasione, verranno inoltre eletti anche i delegati all’assemblea provinciale e i componenti del nuovo direttivo di Circolo. Il seggio per le votazioni sarà aperto fino alle 19.